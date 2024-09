Evadido da justiça pelo crime de roubo é preso pela PRF em Santarém

Um homem que estava na situação de evadido da Justiça foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 995 da BR-163, em Santarém, oeste do Pará. A ação ocorreu nesta sexta-feira (27/09), quando o investigado pelo crime de roubo foi parado em uma fiscalização de rotina a um ônibus que ia para a cidade de Sinop, no Mato Grosso.

Conforme a PRF, tudo ocorreu por volta de 00h50. O suspeito, que já era procurado, estava em um ônibus de viagem interestadual que fazia o itinerário de Santarém até Sinop. Durante a abordagem, os agentes realizaram a consulta aos documentos dos passageiros. Na ocasião, foi verificado no sistema que havia o mandado de prisão contra o homem, expedido pela 2º Vara de Execução Penal de Santarém.

Diante dos fatos, o passageiro recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Santarém, a fim de que todos os procedimentos cabíveis fossem tomados.