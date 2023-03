Polícia apreende armamentos pesados, munições e explosivos em residência de Tucuruí

​​A busca por um carro roubado levou a Polícia Militar a apreender grande quantidade de armamento e munições de grosso calibre, no bairro Palmares II, na cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará. O material estava em uma residência, onde quatro suspeitos se escondiam. Eles conseguiram fugir. A hipótese é de que o bando planejava ataques a agências bancárias e carros-fortes.

A polícia também apreendeu alimentos que seriam usados pelos criminosos, possivelmente para se manterem por bastante tempo em área de mata, após a ação que vinha sendo planejada.​​​​

Para o portal Gazeta do Pará, o coronel Jonildo, da PM de Tucuruí, explicou que, após o recebimento da informação do carro roubado, as guarnições do sargento Márcio se deslocaram para o endereço informado, onde confirmaram a veracidade da situação do veículo.

Quando notaram a presença da polícia, os suspeitos fugiram, deixando para trás fuzis, munições, explosivos, radiocomunicadores, além de alimentos. Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Tucuruí para os procedimentos cabíveis.

Quaisquer informações que possam ajudar no caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.