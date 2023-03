‘Pão’, líder do tráfico de drogas em Tucuruí, morre em confronto com a PM durante operação

A Polícia Civil com apoio da Polícia Militar realizaram, na manhã deste sábado (25), operações de forças de segurança do Estado contra o tráfico de drogas nas cidades de Tucuruí e Parauapebas. Os policiais tinham como intenção maior prender o líder que estava sendo procurado, mas o suspeito, identificado como Bruno da Silva, conhecido como “Pão”, morreu depois de troca de tiros com agentes.

VEJA MAIS

De acordo com as informações iniciais, foram realizadas cinco prisões, sendo quatro mandados judiciais e um flagrante. A única morte registrada, até então, é de Bruno, apontado como líder do tráfico em Tucuruí, que foi alvo da operação na cidade de Parauapebas, onde foi morto durante a operação ainda em andamento.

A Equipe de Reportagem do Grupo Liberal solicitou a PC e a PM por nota, e está aguardando uma nota com mais detalhes da operação e o que foi apreendido.