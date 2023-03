Operação Comando Supremo: PM vai reforçar a segurança em 27 bairros de Belém

A Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento da Capital I (CPC I), deflagrou a Operação Comando Supremo nesta sexta-feira (3), com o objetivo de aumentar a segurança de mais de 1 milhão de residentes em 27 bairros de Belém. A concentração das tropas ocorreu na Avenida Tucunduba, no bairro do Guamá.

Os oficiais e praças de cinco unidades diferentes (1º, 2º, 20º, 37º e 28º Batalhões) ouviram com atenção as instruções dadas pelo Coronel Getúlio Rocha, comandante do CPC I, sobre as medidas preventivas e repressivas a serem implementadas durante a operação. O coronel Ricardo Neves, comandante do Departamento-Geral de Operações (DGO), acompanhou a saída das equipes de patrulhamento de rádio, representando o coronel Dilson Júnior, comandante-geral da Polícia Militar.

VEJA MAIS

Além das viaturas, motocicletas, triciclos e bicicletas, policiais militares que trabalham nas atividades administrativas da corporação foram convocados para reforçar o efetivo. Foram mobilizados 357 agentes de segurança pública, 119 veículos, 27 motocicletas e seis bicicletas, com o objetivo de prevenir e reprimir a prática de roubos, furtos e outros crimes em áreas com alta concentração de pessoas.

O coronel Getúlio Rocha informou que, nesta edição da Operação Comando Supremo, além de contar com a força total do CPC I para intensificar as ações ostensivas, serão realizadas diversas modalidades de policiamento, incluindo barreiras direcionadas, rondas, incursões e saturação em áreas críticas, indicadas pela mancha criminal de cada bairro.

Entre os bairros que receberão assistência estão alguns localizados na área central da cidade, como Nazaré, Batista Campos, Cidade Velha e Umarizal, bem como os mais populosos, como Pedreira, Guamá, Jurunas e Terra Firme.