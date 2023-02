Tecnologias contribuem para a queda da violência no Pará

Estudo divulgado pela Organização Internacional “Segurança, Justiça e Paz” mostra que Belém e demais municípios estão fora do ranking das cidades mais violentas do mundo. Os dados que correspondem a 2022 foram divulgados no dia 20 deste mês pela instituição mexicana que realiza o levantamento todos os anos, com base na taxa de homicídios em cidades com mais de 300 mil habitantes.

Para a Segurança Pública e Defesa Social (Segup), os investimentos feitos em tecnologia contribuem para a redução da violência no estado. No Carnaval deste ano, por exemplo, dados divulgados na última sexta-feira (24) pela Segup apontam a diminuição de 12% nos homicídios e 25% nos roubos, em comparação ao último evento oficial, em 2020, na capital e interior.

Desde outubro de 2022, a capital paraense conta com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) Móvel. O equipamento é utilizado durante grandes eventos e operações, podendo ser instalado em pontos estratégicos para monitoramento, reunindo agentes de vários órgãos de segurança pública, de acordo com a Segup.

Com investimento de R$ 1.435.000,00, o CICC Móvel possui espaços modernos, com telas de Vídeo Wall de alta definição - sistema utilizado para visualizar as câmeras de videomonitoramento, com reconhecimento de placa veicular e facial, equipamentos adquiridos pelo governo estadual.

O secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, destaca os investimentos realizados desde 2019 e o constante processo de renovação. “Equipamentos de ponta foram trazidos ao Pará. Câmeras com monitoramento facial de placas de veículos furtados e roubados, e os centros integrados de comando e controle, inclusive o móvel, que articulam e integram os órgãos de Segurança Pública em situações estratégicas. Tudo para que nossos policiais pudessem trabalhar de forma mais eficaz. Estamos em constante processo de renovação de tecnologias, a exemplo das câmeras corporais que passarão a ser usadas em 2023 pelos efetivos, para que os agentes tenham melhores condições de trabalho, e a população a segurança”, declarou.