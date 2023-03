PM e mais um são autuados durante operação de combate a furto de dendê em Tomé-Açu

​O sargento da Polícia Militar do Pará, Rui Antônio Oliveira da Silva, foi flagrado com um caminhão transportando 17 toneladas de dendê que teriam sido furtadas da fazenda “Rancho Barbosa”, de propriedade da Brasil BioFuels (BBF), localizada na rodovia PA-140, no ramal Itabocal, no município de Tomé-Açu, nordeste paraense. Além do militar, José Eduardo Simão foi preso, em flagrante, por supostamente ser o autor da invasão e do furto.

O caso foi registrado no último sábado (25/02), em boletim de ocorrência, pela empresa na Polícia Civil. Por nota, a Polícia Militar informou que “a Corregedoria-Geral teve conhecimento do caso e instaurou procedimento administrativo para apurar a conduta do policial militar, suspeito de envolvimento no crime”.

Segundo a BBF, assim que tomou conhecimento do furto que estaria ocorrendo na área da fazenda da empresa, equipes da Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local, onde encontraram um caminhão de cor branca estacionado (placa OJQ-1271), às margens do plantio dos frutos. Ainda conforme a BBF, foi perguntado ao policial militar o que ele fazia naquele local.

Rui Antônio teria informado que o caminhão havia sido fretado por uma terceira pessoa, e a carga seria levada para ​​Concórdia do Pará, também no nordeste paraense, e entregue a empresas ​supostamente ​receptoras​ dos frutos​, as quais foram identificadas como Vila Nova, Marboge e Dendê Tauá.

De acordo com a BBF, o sargento Rui Antônio foi autuado pelo crime de receptação culposa. Além dele, um homem identificado como José Eduardo Simão foi preso sob suspeita de ser o autor da invasão e dos furtos.

Rui Antônio está vinculado ao 48º Batalhão da Polícia Militar de Quatro Bocas e encontra-se atualmente afastado por licença médica, segundo a BBF.

​A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para checar mais informações sobre as investigações do caso e aguarda retorno. A reportagem também tenta localizar responsáveis pelas empresas localizadas em ​Concórdia do Pará e que seriam as beneficiadas com a carga de dendê.