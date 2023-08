PMs podem cumprir seis meses de detenção por atropelarem moto com viatura na Terra Firme, em Belém

Três policiais militares podem cumprir até seis meses de detenção por atropelarem uma motocicleta, que estava estacionada em via pública, com uma viatura da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), no bairro da Terra Firme, em Belém. Eles são investigados por crime de dano contra a moto e contra a própria viatura policial. Na terça-feira (1º), o Ministério Público Militar afastou os agentes e instaurou um inquérito para apurar a conduta.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança. As imagens mostram que a motocicleta fica presa na roda da viatura da PMPA e é arrastada por um trecho da via durante a curva. Um dos policiais desce do viatura, retira a moto do pneu, volta para a viatura e, em seguida, os agentes seguem viagem sem prestar apoio.

De acordo com o promotor de Justiça Militar, Armando Brasil, os agentes de segurança são investigados por infringir o artigo 259 do Código Penal Militar, que prevê detenção de até seis meses por destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia. A identificação dos PMs é mantida em sigilo, de acordo com o Código de Processo Penal Militar.

A reportagem solicitou nota à PMPA sobre o caso, que declarou: "A Polícia Militar informa que não compactua com desvios de conduta de quaisquer um de seus agentes, por isso afastou os militares do serviço operacional".