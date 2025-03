PMs do Pará são presos por transporte de carga roubada; Corregedoria acompanha o caso

A Corregedoria da Polícia Militar do Pará (PMPA) está apurando o caso envolvendo dois policiais militares presos na quinta-feira (27) enquanto transportavam uma carga de cigarros roubada. A abordagem ocorreu na BR-010, entre os municípios de Itinga e Açailândia, no Maranhão, durante uma operação da Polícia Militar maranhense.

De acordo com informações da PM do Maranhão, a carga foi roubada de uma van no município de Açailândia. Após denúncia da empresa responsável pela mercadoria, a polícia identificou um veículo suspeito na rodovia. Durante a abordagem, os policiais militares não souberam explicar a origem da carga, segundo a polícia.

Os agentes são lotados no município de Ulianópolis, no sudeste paraense, e foram encaminhados para a Delegacia de Açailândia, onde os procedimentos cabíveis foram realizados. A Polícia Militar do Pará foi acionada para acompanhar o caso.

VEJA MAIS

Em nota, a PMPA informou que “a Corregedoria da Corporação acompanha o caso e que irá instaurar Processo Administrativo Disciplinar para julgar a capacidade de permanência dos policiais militares na instituição”. “A PMPA reitera que não compactua com desvios de condutas de seus agentes”, concluiu a instituição em um comunicado oficial enviado à reportagem do Grupo Liberal neste sábado (29).