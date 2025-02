PM prende trio suspeito de cárcere privado e roubo em São Miguel do Guamá

A Polícia Militar prendeu três homens na quarta-feira (24/2) suspeitos de cárcere privado e roubo, em São Miguel do Guamá, região nordeste do Pará. Segundo a PM, uma guarnição do 42º Batalhão realizava rondas nas vias próximas ao terminal rodoviário do município, quando perceberam que quatro homens desceram de um veículo e um dos ocupantes demonstrou nervosismo.

Conforme as autoridades, os militares decidiram abordar o grupo e, durante a revista, o homem informou que estava sendo vítima de roubo e que estava sendo mantido em cárcere privado desde o município de Dom Eliseu, que fica a 305 quilômetros de São Miguel do Guamá.

A vítima repassou aos policiais que havia sido roubado na cidade de Dom Eliseu, pelos outros três abordados. O homem ainda relatou aos policiais que estava em seu veículo, quando foi surpreendido pelos suspeitos e obrigado a dirigir para o São Miguel.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, em determinado ponto do trajeto, o automóvel parou e o grupo passou para outro carro e concluiu o trajeto. Com os três suspeitos foram encontrados, um revólver calibre .38 com seis munições, um papelote de cocaína, uma faca, dois aparelhos celulares e R$157.

Todos os envolvidos e os materiais apreendidos, foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil. O trio detido permanece à disposição da Justiça.