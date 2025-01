PM prende homem após intensa perseguição a carro roubado, em Ananindeua

Ewerton dos Santos Figueiredo foi preso pela Polícia Militar no fim da noite de segunda-feira (6/1), após uma intensa perseguição policial em Ananindeua, na Grande Belém. Tudo começou quando uma viatura do 6º Batalhão reconheceu um carro roubado deslocando pela a avenida Independência, por volta das 21h20.

A PM ordenou que o carro que o carro, um Volkswagen Gol preto, parasse, mas o automóvel continuou fugindo dos agentes, dando início à caçada pelos ocupantes. Com isso, mais policiais seguiram atrás do carro, que foi em direção ao bairro 40 Horas.

Durante a perseguição, a polícia informou que o automóvel colidiu várias vezes com a viatura até cair em um barranco no Conjunto Tauarí, no bairro do Icuí-Guajará. Antes disso, um dos passageiros se jogou do carro enquanto estava em movimento e conseguiu fugir dos militares.

Segundo as autoridades, o condutor do automóvel era Ewerton. Ele tentou correr por uma área de matagal, mas em seguida foi capturado pelos policiais. A PM apresentou o suspeito até a Seccional da Cidade Nova.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por receptação dolosa e está à disposição da Justiça. O veículo com registro de roubo foi apreendido, conforme dito pela PC.