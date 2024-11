VÍDEO: PM mata estudante de medicina com tiro à queima-roupa dentro de hotel

Um estudante identificado como Marco Aurélio Cardenas Acosta foi morto com um tiro à queima-roupa por dois policiais militares. O jovem de 22 anos foi atingido durante uma abordagem policial na escadaria de um hotel na Vila Mariana (SP), na madrugada de desta quarta (20).

Os policiais Guilherme Augusto Macedo e Bruno Carvalho do Prado estavam em patrulhamento pelo bairro e alegaram que o estudante deu um tapa no retrovisor da viatura e fugiu. No boletim, os dois relataram que Marco Aurélio estava bastante "alterado e agressivo".

Após ter supostamente dado um tapa no retrovisor, ele correu para o interior do hotel Flor, onde estava hospedado com uma mulher. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que Marco Aurélio entra no saguão até ser derrubado e assassinado pelos policiais.

Depois de ser socorrido, o jovem foi encaminhado ao Hospital Ipiranga. Já no local, ele teve duas paradas cardiorrespiratórias e passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.