PM é preso suspeito de matar o próprio filho de 3 meses no Pará

Um cabo da Polícia Militar do Pará foi preso na última segunda-feira (27), no bairro de São Brás, em Belém. Henrique Nascimento Magno é suspeito de matar o próprio filho, um bebê de apenas três meses. O crime ocorreu na cidade de Breu Branco, no sudeste paraense, em agosto do ano passado. Segundo a Polícia Civil, responsável pela prisão, “o suspeito foi encaminhado ao sistema penal, onde permanece preso e à disposição do Poder Judiciário”. O inquérito do caso já foi concluído.

Na época, o militar chegou a registrar um boletim de ocorrência informando que seu filho teria morrido em decorrência de problemas respiratórios. No entanto, com o desenrolar das investigações, a polícia descobriu que Henrique dopou a mãe da criança, colocando medicação em uma pizza que havia levado até a casa dela.

Após dopar a mulher, Henrique teria matado a criança por meio de asfixia mecânica (esganadura). O crime teria sido motivado pelo fato do suspeito não aceitar o nascimento do filho.

Por nota, a Polícia Civil do Pará comunicou que “cumpriu um mandado de prisão contra um policial militar por homicídio qualificado, no bairro de São Brás, nesta segunda-feira (27), em Belém”.

A prisão ocorreu através da Delegacia de Homicídios (DH), com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí, da Delegacia de Breu Branco e da Corregedoria da Polícia Militar.

Também por meio de nota, a Polícia Militar confirmou que “foi cumprido mandado de prisão preventiva contra o policial”. “A Corregedoria da PM acompanha o caso e adotará as medidas cabíveis na esfera administrativa. A PM reitera que não compactua com desvios de conduta de qualquer agente e se solidariza com a família da vítima”, disse a instituição.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) comunicou que Henrique do Nascimento Magno está sob custódia e à disposição da Justiça.