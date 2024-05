PM apreende 115 kg de drogas em Santarém, no oeste do Pará

A Polícia Militar apreendeu 115 quilos de substâncias análogas a skunk, conhecida como super maconha, no município de Santarém, na região oeste do Estado. A apreensão ocorreu na noite de sábado (25). Foi uma ação conjunta de tropas do Núcleo Reservado de Inteligência (NRI) do Comando de Policiamento Regional I (CPR I), do 3° Batalhão (3° BPM) e do 35° Batalhão (35° BPM).

Militares do NRI repassaram às tropas do 3° e do 35° Batalhões a informação que haviam recebido sobre a descrição de uma caminhonete, de cor prata, que estaria trafegando em direção ao bairro Santarenzinho. Uma operação policial foi montada na localidade e, momentos depois, o veículo foi avistado na rua Angelim.

Ao deparar com o cerco policial, o condutor tentou fugir com o carro e chegou a atirar contra os policiais, que revidaram, informou, ainda, a Polícia Militar. Diante da inviabilidade da fuga, nas condições que planejava, o homem abandonou o veículo e fugiu por uma região de mata. Além do aparelho celular do suspeito, a PM localizou 99 tabletes de substâncias semelhantes à skunk (super maconha), pesando cerca de 115 kg. O caso foi apresentado na delegacia local.

Ainda conforme a PM, o Núcleo Reservado de Inteligência do CPR I é ferramenta essencial para levantamento de pesquisas e de investigações que vão dar suporte às ações operacionais das tropas do 3° BPM e 35° BPM no município de Santarém e adjacências.