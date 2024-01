Passageiro de ônibus é preso com skunk e maconha escondidos dentro de tubos metálicos em Santarém

Fabrício Martins, 27 anos, foi preso em flagrante, na tarde desta terça-feira (30), com uma grande quantidade de skunk e maconha em Santarém, no oeste do Pará. A carga do entorpecente, que ainda está sendo analisada a quantidade, estava escondida dentro de vários tubos metálicos que aparentavam ser ‘porta-antenas’. O suspeito estava dentro de um ônibus, que levava a droga e trafegava pela rodovia Curuá-Una.

Ao portal O Impacto, o comandante do Comando de Policiamento Regional I (CPR I), coronel Tarcísio Costa, contou que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) monitorava a carga de entorpecentes. A droga estava vindo, conforme o coronel Tarcísio, do Amazonas e pretendia chegar na região de Altamira e Marabá, sudoeste e sudeste do Pará, respectivamente.

Com a ajuda do 2º Batalhão de Missões Especiais (BME) e de um cão farejador foi possível localizar a droga. Depois disso, o material foi levado para uma esquadria, onde cortaram os tubos metálicos e constataram a presença de skunk e maconha.

O suspeito foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Ele disse à polícia que foi chamado no Amazonas para transportar uma carga de antenas e que deveria entregar para uma pessoa que iria procurá-lo. Ele relatou ainda que desconhecia se tratar de drogas. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.