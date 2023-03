PM é preso suspeito de matar jovem com tiro na cabeça em Marabá

Um policial militar, identificado como Hugo Sérgio, foi preso na manhã desta quinta-feira (23), em Marabá, sudeste do Pará, suspeito de envolvimento em um homicídio. Segundo a polícia, Hugo foi responsável por matar o jovem Yan Gomes da Silva, no dia 7 de novembro do ano passado, na mesma cidade onde foi capturado.

Segundo as informações do Correio de Carajás, as investigações da Delegacia de Homicídios de Marabá apontam que o policial e a vítima teriam discutido na avenida Boa Esperança, bairro das Laranjeiras, Núcleo Cidade Nova, perto de um bar. Conforme apurado pela Polícia Civil, Hugo sacou uma arma de fogo e efetuou um único disparo na cabeça de Yan, que ainda morreu ainda no local.

Além da prisão, a PC cumpriu mandados de busca e apreensão contra Hugo. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá. Nossa reportagem não teve acesso ao preso para ouvir a versão dele sobre a acusação.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para as polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.