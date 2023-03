Morto em residencial de Santarém: policial militar é suspeito de participar do crime

Um policial militar é suspeito de participar do assassinato de José Luiz Oliveira da Silva, de 39 anos, morto com vários tiros na noite de quarta-feira (22), no Residencial Salvação, localizado no bairro de mesmo nome, no município de Santarém, oeste do Pará. Segundo informações da página @SOSSantarém, o suspeito é o 3º sargento da PM, Elcinei Fonseca de Ferreira, lotado em Rurópolis. A redação integrada de O Liberal contactou a PM sobre o caso e a corporação confirmou que há um policial detido.

A chegada dos suspeitos de praticar o crime foi registrada por câmera de segurança, por volta das 19h30 de ontem. Teria sido a partir dessas imagens que Elcinei Fonseca foi identificado. Ele teria vindo do município Rurópolis para praticar o crime com apoio de outras duas pessoas, que ainda não localizadas.

A @SOSSantarém informa, ainda, que Elcinei ficará preso e deve passar por audiência de custódia ainda nesta quinta-feira, 23, e que duas armas foram utilizadas na execução. O carro usado na fuga, pertencente a uma locadora, foi apreendido. A motivação do homicídio ainda não foi divulgada.

Em nota, a Polícia Militar complementa que um celular e o armamento do militar suspeito de participar do crime foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Santarém, onde o suspeito foi autuado por homicídio.