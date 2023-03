Policial militar é preso por importunação sexual em Itaituba

Equipes do 15° Batalhão de Polícia Militar conduziram um soldado da PM para a Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, no sudoeste do Pará, por suspeita de importunação sexual cometido contra uma estudante, na noite de sexta-feira (10), em uma faculdade particular. A informação foi confirmada pela PM, informando que "as circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil do Estado".

O soldado da PM fio preso na sexta-feira (10) à noite. O crime de importunação sexual é previsto no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro. A prisão se deu após o acusado ter cometido a ação contra uma jovem em uma instituição de ensino superior.

De acordo com as primeiras informações do caso, o policial teria tentado agarrar e beijar à força uma jovem, cuja identidade não foi revelada. O acusado, durante a investida, teria agarrado com força a mulher, a ponto de deixar marcas nos braços da vítima.

O soldado foi preso e levado para a 19ª Seccional de Polícia Civil, após ter sido preso no interior da faculdade.