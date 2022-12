PM deflagra segunda fase da operação 'Fechando o Cerco'

A Polícia Militar do Pará, por meio do Departamento-Geral de Operações (DGO), iniciou na tarde desta quinta-feira (15) mais uma edição da Operação “Fechando o Cerco”. A ação, que teve uma das concentrações na orla de Icoaraci, distrito de Belém, vai reforçar o policiamento na Região Metropolitana e em todo o Estado.

A 2ª edição da “Fechando o Cerco” ocorrerá também nesta sexta-feira (16), com o objetivo de intensificar as ações preventivas e repressivas de segurança pública na Região Metropolitana de Belém e nos demais municípios. O policiamento será empregado em áreas estratégicas e de grande fluxo de pessoas e veículos.

A concentração das tropas ocorreu em vários outros pontos da Região Metropolitana e no interior. No primeiro dia foram mobilizados em todo o Estado 3.922 policiais militares, com a utilização de 1.058 viaturas, 525 motocicletas e 33 conjuntos da Cavalaria.

Resultado

Na última edição da Operação “Fechando o Cerco”, no dia 25 de novembro, não houve registro de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que incluem homicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. “Nós fizemos a observação desse efeito da operação, e hoje resolvemos refazer novamente em dois dias seguidos”, informou o chefe do DGO, coronel Sérgio Neves de Almeida.

A iniciativa conta com o suporte operacional dos comandos de Policiamento da Capital I e II (CPC I e CPC II), Região Metropolitana (CPRM), Comandos Regionais, Comando de Missões Especiais (CME), Comando de Policiamento Especializado (CPE) e Comando de Policiamento Ambiental (CPA).