'Piranha' é preso após matar homem em bar de Juruti: 'Aqui quem manda é o crime'

Franck William Miranda Silva, mais conhecido como “Piranha”, foi preso horas depois de matar um homem a tiros em um bar, localizado na rua Mar Vermelho, bairro Nova Jerusalém, em Juruti, no oeste do Pará, na madrugada deste domingo (28). O crime ocorreu após o suspeito atrair a vítima, identificada como Maquisuel Rocha Pimentel, para dentro do estabelecimento, onde ocorreram os disparos. Durante a ação, “Piranha” teria bradado: “aqui quem manda é o crime”.

Os militares da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar foram informados, enquanto faziam ronda pelas ruas, de que um tiroteio havia sido registrado no bar. No local, um homem foi encontrado já no chão, vítima dos disparos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou o óbito. No bar, os agentes apreenderam ainda um simulacro de arma de fogo e munição, que teria sido usado pelo suspeito.

A esposa de Maquisuel, que testemunhou o crime, revelou à polícia que ela estava com o homem do lado de fora do bar, quando foram abordados por “Piranha”, que pediu desculpas a ela por uma possível agressão física ocorrida anteriormente contra a mulher. Na sequência, “Piranha” atraiu Maquisuel para a parte interna do estabelecimento, momento em que ocorreram os disparos, que atingiram fatalmente a vítima.

Com apoio da Polícia Civil, as imagens das câmeras de segurança foram analisadas e a identidade do autor dos disparos foi descoberta. Imediatamente após informações de testemunhas, o suspeito foi localizado e conduzido à Unidade Integrada Pro Paz (UIPP), onde foi apresentado para a realização dos procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal apura qual a causa da morte. Não foi informado o histórico de “Piranha” ou da vítima com o mundo do crime.