Vendedor de chopp é executado a tiros dentro da própria casa, em Marituba

Um homem identificado como Danilo da Silva Conceição, 36 anos, foi assassinado a tiros dentro da casa dele, no município de Marituba, nesta sexta-feira (26). O crime ocorreu na rua Santos Dumont, no bairro Uriboca. Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, o 2º tenente Yairanzuyd informou que a Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

A equipe deveria averiguar a informação de um possível homicídio na rua Santos Dumont. Os militares que estavam na viatura 2112 foram até o local e constataram que a informação era verdadeira. “Fizemos uma busca no sistema de segurança e não foi encontrada nenhuma passagem dele pela polícia”, afirmou o 2º tenente.

Aos policiais militares, moradores da área contaram que, por volta das duas horas da madrugada, um carro parou naquele endereço. Os dois homens que desceram do veículo arrombaram a porta da casa de Danilo e efetuaram os disparos. “Ninguém anotou a placa do carro e nem viu mais nada”, disse.

Ainda segundo as informações disponíveis, Danilo era vendedor de chopp e trabalhava na área do Ver-0-Peso. Ele morava sozinho, não tem filhos e se mudou para aquele endereço há 15 dias. Uma sobrinha da vítima, e que pediu para não ser identificada, contou que Danilo não recebia ameaças e que não faz ideia da possível motivação do crime.

O perito criminal Ivanildo Rodrigues, da Polícia Científica do Pará, informou que os vestígios indicam que Danilo estava sentado ou deitado na cama quando arrombaram a porta. E, ainda de perto da porta frontal, atiraram contra ele, que foi baleado quatro vezes. Todos na cabeça. "Nenhuma chance de defesa. Características de execução", disse o perito. "A casa não foi revirada e nem mexida. Vieram exclusivamente para atingir. Não sei o alvo era essa vítima ou outra pessoa. Somente o traqbalho da Polícia Civil vai esclarecer o que de fato ocorreu aqui", completou.