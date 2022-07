Piloto de Novo Progresso desaparece após decolar de Boa Vista, em Roraima

O piloto de avião Robert Santos, de 25 anos, que trabalha no município de Novo Progresso, região sudoeste do Pará, está desaparecido desde o dia 24 de junho de 2022. Ele não foi mais visto desde que decolou da cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. As informações são do site Folha do Progresso.

Desde o ocorrido, a família de Robert vem divulgando mensagens nas redes sociais sobre o desaparecimento do piloto nas redes sociais. Um dos posts feito por familiares traz a seguinte oração: "Senhor, vem em nosso auxílio. Senhor, mostra o caminho pra encontrar meu filho. Senhor, tu sabes de todas as coisas".

Num outro post, familiares informam um email e uma chave de PIX e pedem ajuda de custos para as buscas. Nestes dois post não há nenhuma informação, no entanto, sobre em que circunstância o piloto sumiu no estado vizinho.

O site Folha do Progresso informa que Robert Santos é filho de um casal de moradores de Novo Progresso e que o piloto estava em um avião de pequeno porte quando desapareceu depois de decolar de Boa Vista, em Roraima.