Segundo avião de pequeno porte cai em um mês em Balsas (MA)

Um avião caiu no município de Balsas, no estado do Maranhão, nesta quarta-feira (23). Ainda segundo as primeiras informações, há feridos, mas não há relatos de mortes.

Há exatamente um mês, em 23 de fevereiro, outro avião, também de pequeno porte, caiu naquele município maranhense. Essa matéria está em atualização. A redação de O Liberal apura mais informações.