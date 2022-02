Avião de pequeno porte cai em cima de casa no Maranhão; vídeo

Um avião de pequeno porte caiu, na manhã desta quarta-feira, 23, em cima de uma casa, localizada no bairro de Fátima, na cidade de Balsas, no estado do Maranhão.Vídeos gravados de celular pelos moradores mostram o momento em que a aeronave cai sobre o imóvel.

VEJA MAIS

Ainda não há informações sobre feridos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas para atender a ocorrência. De acordo com informações preliminares, o acidente teria sido provocado por problemas técnicos no avião.

Nas redes sociais, chegaram a circular informações de que o acidente teria sido no município de Parauapebas, no sudeste paraense, o que logo foi esclarecido.

Acompanhe para mais informações!