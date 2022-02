Avião da Gol arremete após jatinho entrar no caminho no aeroporto de Guarulhos; assista

Uma controladora de voo evitou o que poderia ser uma tragédia no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ao orientar a tripulação de um voo da Gol a arremeter no momento do pouso. Isso porque um jatinho particular se aproximava, sem autorização, da pista. O caso ocorreu na última terça-feira (15), durante o voo 1403, entre Brasília e Guarulhos, e foi confirmado pela Gol. As informações são do G1 nacional.

As imagens e áudio captados e divulgados pelo canal SBGR Live mostram o avião Boeing 737 Max se aproximando da pista para pouso, quando a controladora de voo orienta o piloto da Gol a arremeter.

O piloto, então, confirma a orientação e procede com a manobra. A controladora esclarece o motivo: “aeronave cruzou a pista ali sem autorização da torre”.

A Gol confirmou o caso, em nota. A companhia disse que "uma arremetida nada mais é do que descontinuar um procedimento de aproximação” que ocorre quando, “após análise, o Comandante verifica que o pouso não pode seguir cumprindo todos os requisitos de Segurança ou por determinação da torre de controle do aeroporto, como neste caso”.

“A arremetida é uma manobra normal e segura e que permite que os pilotos iniciem nova aproximação em condições mais favoráveis. Após o procedimento, a aeronave prosseguiu para pouso, tocando o solo em segurança”, completou a empresa.