Avião faz pouso forçado no Pará e piloto e tripulante abandonam a aeronave

Uma aeronave de pequeno porte fez um pouso forçado na cabeceira da pista de um aeroporto em Xinguara, região sul do Pará, após apresentar panes. Depois disso, o veículo foi abandonado. Não há dados sobre feridos. As informações são do portal Fato Regional.

Segundo testemunhas, após o pouso de emergência, a aeronave foi deixada no local, que fica às margens da PA-279, e tanto o piloto quanto o tripulante não foram localizados. Segundo a documentação da aeronave de modelo 208, Cessna, série 206182, o avião pertence à empresa agrícola Santos Dumont LTDA.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Xinguara e que o avião vai passar por perícia para que sejam identificadas as causas do pouso de emergência. A polícia também realiza diligências para levantar informações sobre o caso.