Passageiros entram em pânico dentro de avião após manobra de emergência

Os passageiros de um avião da companhia aérea Latam foram pegos de surpresa com o anúncio de uma manobra de emergência no Aeroporto José María Córdova, em Medellín, na Colômbia, devido a uma falha no trem de pouso, na quarta-feira (29). As informações são do UOL.

VEJA MAIS

O caso aconteceu no mesmo terminal onde aconteceu a tragédia com a Chapecoense, em 2016. Em publicações nas redes sociais é possível ver a tensão entre os passageiros. "Por favor, permanecer sentados", diz um comissário de bordo ao fundo.

A companhia aérea informou, por meio de nota enviada a um canal de notícias argentino, que “a aeronave teve problemas em uma das rodas do trem de pouso durante a decolagem. Como resultado da situação, o avião retornou imediatamente ao aeroporto”. O pouso foi realizado com sucesso. Segundo a empresa, todas as pessoas que estavam a bordo estão bem de saúde.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)