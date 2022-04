Resgate: gambás são resgatados após voo em asa de avião; vídeo

Uma situação inusitada mobilizou uma equipe de resgate da Agência Municipal de Goiânia (Amma-GO). Dois gambás, da espécie Doninha, foram encontrados durante desmontagem de uma pequena aeronave que veio do Rio Grande do Sul. Os animais estavam em um compartimento da lataria da asa do avião.

As imagens foram postadas na nesta segunda-feira (11), nas redes sociais da Amma. De acordo com a agência, os bichos são mãe e filho.

Os animais foram encaminhados para avaliação médica. Nos Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) os gambás serão avaliados e triados para a destinação correta.

