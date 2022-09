'Pica-Pau' mata namorado com facada no peito em Santarém

Adailton Santos Ribeiro, 34 anos, foi assassinado com uma facada no peito durante a madrugada de sexta-feira (30) em Santarém, oeste do Pará. O autor do crime foi identificado como Eduardo Henrique Sousa da Silva, conhecido pelo apelido de “Pica-Pau”, teria um relacionamento amoroso com a vítima, segundo a polícia. O delegado Renan Viana, da Divisão de Homicídio (DH) da cidade, disse à imprensa que o casal teria tido um desentendimento antes de Adailton ser morto dentro da casa onde morava, que fica na Alameda 11, com Verbena, bairro Jardim Santarém.

VEJA MAIS

De acordo com o Renan, o suspeito alegou arrependimento depois de ser capturado. “Eles tinham um relacionamento. Foi na madrugada de 3h30 que eles (Eduardo e Adailton) entraram em discussão e ele (Eduardo) acabou matando a vítima na própria residência dela. Ele matou com uma facada na região do peitoral. Falou que estava arrependido após a prisão", disse o delegado da Divisão de Homicídios.

“Na madrugada, Adailton Santos, estava próximo a sua residência e aí teria havido a questão de um desentendimento, a qual foi esfaqueado. Não temos a precisão de quantas facadas que ele sofreu. Ao adentrar na residência, veio a óbito”, relatou o sargento Rabelo, da Polícia Militar.

A Polícia Científica foi acionada para realizar perícias iniciais e remoção do corpo. Ainda de acordo com a polícia, as imagens de câmeras de segurança do local já foram solicitada para ajudar no inquérito da Polícia Civil.

Prisão de Pica-Pau é realizada

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que Pica-Pau é levado algemado para dentro da 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém. Jornalistas indagam Eduardo para saber o motivo do crime, mas ele não responde enquanto é conduzido pelos corredores da seccional para prestar depoimento.