Mulher descobre caso entre a própria mãe e seu namorado por causa de gravidez

Uma mulher chamada Vanessa viralizou nas redes sociais ao contar para os seguidores que descobriu que o namorado tinha um caso com a mãe dela. Para piorar a situação, a norte-americana também soube que ganharia um irmãozinho, pois a mãe havia engravidado do genro.

No TikTok, Vanessa contou que estava viajando para o México quando resolveu ligar para a mãe, que atendeu o telefone chorando, perturbada com algo. A princípio, a jovem pensava que a progenitora estava apenas triste porque uma lei da Surprema Corte dos EUA retirava a liberdade de mulheres grávidas a realizarem aborto sem interferência do governo.

“Ela acabou me dizendo, depois de alguns minutos: ‘Estou grávida’”. A jovem contou que a primeira reação foi ficar animada e empolgada com os próximos passos e que a mãe chegou a fazer piadas engraçadas e falar sobre nomes de bebês. Então, ela resolveu contar que o filho que esperava era do namorado da filha.

Vanessa conta que estava um pouco bêbada e pediu para a mãe repetir. “E eu fiquei tipo ‘o quê?’. E então ela repetiu que era do John (nome do então namorado). Depois que ouvi isso, minha alma deixou meu corpo”, relatou .“Eu bloqueei ela e ele imediatamente. Nesse momento, como você pode imaginar, minha viagem acabou”, disse.

No entanto, não acabou por aí. Ao chegar em casa, Vanessa soube que John tinha sumido com os pertences dela para obrigá-la a falar com ele. O homem chegou a dizer que queria reconstruir o namoro e que a mãe dela cuidaria do bebê. A situação piorou quando outras traições vieram à tona. “Muitas mulheres me procuraram nas redes sociais uma vez que comecei a contar a história e elas me informaram que tiveram relações com ele ou que estavam em relacionamentos de longo prazo com ele”, encerrou.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)