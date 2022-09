TikTok Now: saiba como funciona a novidade, que imita o BeReal e incentiva a 'vida real'

A empresa chinesa de tecnologia ByteDance lançou o aplicativo “TikTok Now” para os usuários brasileiros do Android e iOS. A aplicação que imita outro aplicativo, o BeReal, estimula o uso simultâneo de ambas as câmeras (frontal e traseira) de seu smartphone, em momentos aleatórios do dia.

Propagandas informativas estão sendo exibidas pela rede social TikTok, durante a navegação pelo feed “Para Você”. O aplicativo envia notificações diárias para o usuário, estimulando que sejam gravados vídeos de apenas 10 segundos, registrando o que a pessoa está fazendo naquele momento.

Como acessar o TikTok Now?

Para acessar o recurso, o usuário pode clicar no botão “Acesse o TikTok Now”, durante uma das propagandas que surgem durante navegação pela rede social, ou através do ícone de raio, que substituiu a aba de “amigos”, entre as opções “home” e “+”. Para realizar a gravação do vídeo, o usuário é redirecionado para um novo aplicativo. O TikTok Now não é integrado ao TikTok.

O que é TikTok Now?

Novo aplicativo TikTok Now (Reprodução/TikTok)

O aplicativo utiliza a mesma premissa que o BeReal, aplicativo lançado em 2020 e que se popularizou em 2022, com o objetivo de mostrar as pessoas “de verdade”. A rede social estimula que os usuários gravem vídeos curtos, mostrando a ação que está sendo realizada naquele momento do dia. Para baixar diretamente o aplicativo, basta acessar a loja de seu smartphone, seja ele Android ou iOS.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)