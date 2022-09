Suspeito de assalto, 'Duquikinha' é morto durante troca de tiros com a polícia no Tapanã

Um homem identificado apenas pelo apelido “Duquikinha” foi morto durante uma troca de tiros com agentes do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), no bairro do Tapanã, em Belém, na tarde da última segunda-feira (26). Por meio de nota, de forma oficial, a PM informou que foi acionada para apurar ocorrências de roubos. De posse das informações das vítimas, os policiais militares conseguiram localizar um casal em uma motocicleta de cor branca, que vinha cometendo os crimes no bairro.

Ainda de acordo com a PM, ao perceber que seria abordado, um dos suspeitos atirou contra os policiais militares e houve troca de tiros. Ele acabou sendo atingido e socorrido até o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos.

A mulher foi presa e apresentada na Delegacia de Polícia Civil do Tapanã, junto com os objetos roubados das vítimas, a motocicleta e a arma apreendida com o suspeito. A suspeita segue à disposição do Poder Judiciário.