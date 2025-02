'Piauí' morre após pós sofrer descarga elétrica durante serviço no oeste do Pará

Fernando Aguiar Machado, conhecido pelo apelido de “Piauí”, morreu depois de sofrer uma descarga elétrica na tarde de domingo (16/2), na comunidade de Igarapé do Lama, em Mojuí dos Campos, região oeste do Pará. A princípio, ele manuseava fios de alta tensão quando foi eletrocutado. As circunstâncias do sinistro são desconhecidas, mas a Polícia Civil apura o caso.

Segundo o portal O Impacto, a vítima tinha o costume de realizar serviços nesse tipo de material e atuar no ramo de eletricidade. “Piauí”, que morava no bairro Cidade Alta, morreu antes de chegar à unidade hospitalar.

Ainda conforme O Impacto, outros dois trabalhadores estavam no momento do acidente. Um deles foi atingido pela descarga elétrica por estar próximo, mas seguiu ao hospital com vida.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC informou em nota que investiga as circunstâncias da morte de Fernando. "Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Mojuí dos Campos", comunicou a instituição.