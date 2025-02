Dois homens são eletrocutados enquanto trabalhavam em prédio no bairro Umarizal, em Belém

Rogério Pereira Dutra, de 39 anos, e Leonardo Machado Reis, 35, foram eletrocutados enquanto trabalhavam em um prédio localizado na travessa Diogo Móia, no bairro Umarizal, em Belém. O caso aconteceu na noite de terça-feira (4/2). De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou que Leonardo recebeu uma descarga elétrica ao descer na cisterna do local e acabou caindo. Romário tentou ajudar a vítima, mas também recebeu uma descarga elétrica e caiu no reservatório de água.

A PM foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) e informada de que pessoas estavam presas na cisterna que fica dentro do prédio. Assim que chegaram no local, os agentes constataram a morte das duas vítimas e que outras duas, que também estavam dentro da cisterna, conseguiram sobreviver.

Ainda conforme a polícia, um dos trabalhadores correu para arrancar os cabos da caixa de energia e foi ajudar a segunda vítima, que ainda respirava. O estado de saúde dos sobreviventes, que foram socorridos, não foi revelado.

Os corpos de Rogério e Leonardo foram removidos pela Polícia Científica (PCEPA) e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou está investigando as circunstâncias da morte de Rogério e Leonardo. "Outros dois trabalhadores ficaram feridos. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas", comunicou a instituição.