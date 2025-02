Idoso morre após tocar em fio de alta tensão que havia enroscado em motocicleta, em Bragança

Valdemar Borges da Silva, de 76 anos, morreu depois de sofrer uma descarga elétrica no domingo (2/2), na estrada do Rio Grande, que fica na zona rural de Bragança, nordeste do Pará. A vítima andava de motocicleta quando um fio elétrico enrolou no veículo e o idoso acabou tocando no cabo energizado, vindo a ser eletrocutado.

A filha da vítima compareceu na delegacia do município para relatar o ocorrido. Segundo ela, um galho supostamente teria provocado a queda do fio no chão da via, por conta da grande quantidade de árvores existentes no trecho onde o incidente aconteceu. Ela comentou às autoridades que, provavelmente, o pai não sabia que o fio que havia engatado na moto seria de alta tensão.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado sobre o caso. Pelas imagens é possível ver um grupo de pessoas um pouco distante do veículo e da vítima, de onde sai uma fumaça branca. “Não pode mexer não, tia. Ele ‘tá’ morto já”, diz uma mulher ao fundo na gravação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso, que respondeu por meio de nota com a seguinte informação: “A Polícia Civil informa que a Delegacia de Bragança apura o caso. Perícias foram solicitadas”.