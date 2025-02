Homem morre após receber descarga elétrica durante instalação de painéis solares em Santarém

Erivaldo Sousa Silva, de 36 anos, morreu depois de sofrer uma descarga elétrica na tarde de quinta-feira (30/1), no bairro Maicá, em Santarém. Ele instalava painéis de energia solar no telhado de uma casa quando o acidente aconteceu.

Segundo o portal O Impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o endereço, mas não houve tempo de socorrer a vítima. Erivaldo já tinha morrido.

O Corpo de Bombeiros também se deslocou ao local para realizar a retirada do cadáver do homem, que estava sobre o telhado de zinco, e dificultava o resgate, ainda conforme O Impacto. Os militares tiveram que utilizar uma escada, o que permitiu a descida do corpo de maneira controlada e minimizando os riscos para os militares que participavam da ação.

“Ao chegar no local, também tivemos que realizar o desligamento total do ramal de energia que alimentava a residência, considerando que o telhado é de zinco, a fim de eliminar qualquer risco de choque elétrico que a guarnição pudesse sofrer”, informou um dos bombeiros que participou do trabalho ao O Impacto.

Depois disso, a Polícia Científica foi acionada para remover o corpo do local para exames de necropsia, que servem para determinar a causa da morte.