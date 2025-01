Morador de Baião morre eletrocutado e vereador cobra medidas da Equatorial

Um morador do município de Baião sofreu um grave acidente elétrico que o levou a óbito na última sexta-feira (3). O fato teria acontecido nas proximidades de uma subestação da Equatorial, concessionária de energia elétrica da região, o que levou vereadores a exigirem medidas de segurança da empresa. Entre as ações solicitadas pelo vereador, Danilo de Andrade, através de um ofício está a retirada da subestação do seu local atual e a implementação de uma estrutura de proteção no entorno do local.

A subestação em questão está localizada na entrada do bairro do Maracanã, próximo ao bairro Nova Jerusalém. De acordo com as informações contidas no ofício divulgado pelo parlamentar responsável através das suas redes sociais, existe uma comunidade em expansão nas redondezas do empreendimento.

“Vale ressaltar que a subestação, atualmente desprotegida e sem avisos claros, encontra-se em uma área de uso público intenso, potencializando o risco de tragédias como a ocorrida”, destaca o vereador.

O mesmo documento estabelece duas principais medidas à empresa, para que sejam adotadas no menor prazo possível. A retirada da subestação do local atual, movimento que o parlamentar justifica necessário devido ao “crescimento urbano e a proximidade com áreas residências e de grande circulação”. Mas, caso a mudança de endereço não seja viável de imediato, o texto recomenda a “implementação de uma proteção física eficiente”, o que inclui a instalação de barreiras e sinalização adequada que que isolem o contato.

A Equatorial foi procurada pela reportagem do Grupo Liberal, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.