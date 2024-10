PF prende homem por posse ilegal de armas de fogo e queimada criminosa na Amazônia Legal, no Pará

A Polícia Federal prendeu um homem em flagrante, na última quarta-feira (9/10), suspeito de praticar queimadas ilegais em terras da União, localizadas na zona rural de Novo Progresso, sudoeste do Pará. De acordo com a PF, no veículo do suspeito foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma carabina semi-automática calibre 22 e uma pistola calibre 9mm, outro motivo da prisão. A captura do suspeito faz parte das operações de repressão aos crimes ambientais que afetam não apenas essa área, mas grande parte da Amazônia Legal.

De acordo com a polícia, o combate ao desmatamento ilegal e às queimadas criminosas é prioridade das ações da instituição federal na região, especialmente em áreas de grande relevância ambiental. A PF informou que as queimadas criminosas, além de causarem sérios danos ao meio ambiente, comprometem áreas públicas de grande valor ecológico e são um dos principais fatores de desmatamento.

Ainda segundo a Polícia Federal, os esforços, em conjunto com órgãos de fiscalização ambiental, têm sido intensificados para identificar e responsabilizar os autores dessas práticas ilegais, que colocam em risco a biodiversidade e agravam as mudanças climáticas. As operações seguirão em andamento com o objetivo de preservar o patrimônio natural e assegurar a aplicação da lei nas terras da União.