PF interrompe extração ilegal de areia e prende uma pessoa em Redenção

Uma pessoa foi presa pela Polícia Federal nesta terça-feira (8/10) durante a operação Castelo de Areia, realizada em Redenção, município no sudeste do Pará. De acordo com as autoridades, a ação ocorreu em combate à extração ilegal de areia, crimes ambientais e possível trabalho análogo ao de escravo.

A prisão no trabalho policial, ainda conforme a PF, aconteceu pelo crime de usurpação de bem da União e crime ambiental. Apesar do terreno alvo da operação ser particular, a areia, incluindo ouro e outros minérios, pertencem à União.

No decorrer da ação, foram apreendidos três motores de sucção, um caminhão, uma pá carregadeira e um aparelho celular.

Segundo a Polícia Federal, a atividade prejudicou o curso do Rio Arraias do Araguaia e causou um cenário de devastação ambiental. A água parou de correr no ponto de extração, causando, inclusive, mau cheiro.

A investigação prossegue para identificação dos demais autores dos crimes e constatação da dimensão dos danos ambientais.