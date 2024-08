dois homens são presos pela pf em ação contra exploração ilegal de madeira no pará

Dois homens foram presos pela Polícia Federal na última sexta-feira (23/8) por porte ilegal de arma, no município de Senador José Porfírio, região sudeste do Pará. A prisão da dupla aconteceu em uma ação conjunta com o Ibama, para combater a exploração ilegal de madeira nas imediações da Floresta Nacional de Caxiuanã.

Com apoio de veículos e aeronaves não tripuladas, foram inutilizados 13 caminhões de transporte de toras, que seriam levadas a serrarias de Senador José Porfírio. Segundo a PF, a destruição é feita quando é inviável a retirada do material apreendido, de forma que não seja reutilizado por criminosos.

Na ação, dois motoristas dos caminhões que foram inutilizados foram conduzidos para a delegacia de Polícia Federal em Altamira, por estarem portando ilegalmente uma espingarda e um revólver.

Ainda de acordo com as autoridades, a extração ilegal de madeira, matéria recorrente no norte do país, tem sido protagonista em tragédias no ecossistema da floresta amazônica. A prática, quando feita de maneira predatória e desregulada, impacta diretamente a fauna e a flora local.