Policial federal é preso suspeito de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em Redenção

Um policial federal foi preso durante ações da operação “No Replay”, deflagrada na terça-feira (27/8), pela Polícia Federal, em Redenção, no Sul do Pará. As investigações apuram os crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e corrupção passiva. Segundo a PF, o policial seria suspeito de estar entre os envolvidos no suposto recebimento de vantagem indevida. Oito mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

Ainda segundo as investigações da PF, os dados coletados apontam que a atuação dos investigados estaria ocorrendo ao menos desde 2015.

Tanto o mandado de prisão preventiva do policial federal, quanto os mandados de busca e apreensão, foram expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará. A PF ainda esclarece que o processo tramita em segredo de justiça. Não foram divulgados os nomes do policial preso, dos demais suspeitos citados no caso ou detalhes sobre o que foi encontrado nos imóveis alvos dos mandados de busca.