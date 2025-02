PF prende homem durante operação contra abuso sexual infantojuvenil pela internet, em Paragominas

Um homem foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (12/2), durante a operação “Remember”, realizada em Paragominas, no nordeste paraense. De acordo com a PF, o objetivo da ação é combater crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil pela internet, além do possível crime de estupro de vulnerável.

Foi cumprido mandado de prisão preventiva e apreendidos um aparelho celular, um tablet e um computador. O material confiscado irá passar por perícia técnica. De acordo com a polícia, o alvo é suspeito de fazer vídeos e fotos de menores com conteúdo sexual.

VEJA MAIS

O investigado já havia sido preso em flagrante no ano de 2014 pelo crime de armazenamento de material contendo abuso sexual infantojuvenil, pela Operação Infância Segura II. Na ocasião, ele armazenava mais de 36 mil imagens com esse tipo de crime.

O suspeito responderá por produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além do possível crime de estupro de vulnerável com a identificação do menor vítima de abuso no decurso das investigações.