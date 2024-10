Suspeito de armazenar imagens de pornografia infantojuvenil é preso pela PF em Tucumã

Um homem suspeito de armazenar imagens de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes foi preso em flagrante pela Polícia Federal na cidade de Tucumã, sudeste do Pará. O investigado recebeu voz de prisão na sexta-feira (25/10), quando estava internado em um hospital do município. No momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o material ilícito foi encontrado no aparelho celular do suspeito.

A ação policial foi realizada no âmbito da operação permanente ‘Strix Virgata’, que visa combater esse tipo de crime. Segundo a PF, os agentes foram até a residência do investigado, mas ele não estava. Os policiais foram informados sobre a localização do suspeito e seguiram até o hospital. Chegando lá, a PF teve autorização de acesso aos dois aparelhos do investigado. Na ocasião, foi confirmado que em um dos aparelhos havia imagens da pornografia infantil.

O suspeito foi preso em flagrante e retirado do hospital, uma vez que tinha alta prevista para aquela mesma manhã. A prisão em flagrante foi mantida pela Justiça, ao ser convertida em prisão preventiva. O material apreendido será submetido à análise e perícia. A PF informou que a investigação teve início após a identificação de conexão utilizada para acessar, armazenar e distribuir o conteúdo de abuso sexual de crianças e adolescentes.

A Polícia Federal também alerta pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.