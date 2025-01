Pará: homem é preso pela PF durante operação contra abuso sexual infantojuvenil na internet

Um homem foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (23/1), em Tracuateua, no nordeste do Pará, durante a operação “Albatroz”. Segundo a PF, o objetivo da ação é combater crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil através da internet.

Conforme as autoridades, no cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram no aparelho celular do investigado os arquivos ilícitos que eram armazenados, além de outros itens pessoais que apareciam nos vídeos produzidos.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, o investigado responderá pelos crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além do possível crime de estupro de vulnerável com a identificação do menor vítima de abuso no decurso das investigações.