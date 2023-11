Estudantes acusados de estupro e roubo são presos antes da prova do Enem

Dois candidatos foram presos minutos antes de entraram para fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, neste domingo (5), em dois municípios do Pará, antes da realização do certame. As prisões, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), ocorreram no município de Bagre, por estupro de vulnerável e a outra em Marituba, por roubo, e foram realizadas pela Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil do Estado.

Os mandados de prisão foram cumpridos no decorrer da Operação Enem 2023, coordenada pela Segup, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Foram mais de 4 mil agentes mobilizados para garantir mais segurança aos estudantes durante a realização do exame.

Quatorze Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais foram ativados para monitorar as ações e acompanhar todo o andamento e realização das provas. Na Região Metropolitana de Belém, mais de 350 câmeras estavam sendo monitoradas para acompanhar a saída dos estudantes após a realização do exame e a escolta reversa dos malotes com as provas deslocadas para a correção em São Paulo.