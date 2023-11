Enem 2023: 1° dia aborda racismo, torcida do Fluminense, Palestina, Jetsons e ditadura militar

Neste domingo (5), pela primeira vez, uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve páginas coloridas, e os temas das questões trataram de assuntos relevantes para o eixo de ciências humanas e de linguagens.

Para professores, em Minas Gerais, o tema central deste primeiro dia foi a mulher e seu papel na sociedade. Segundo ele, diversas questões da prova discutiam o tópico, abordando violência, Lei Maria da Penha e inserção no mercado de trabalho, por exemplo.

Rodrigo Magalhães, professor de geografia do Colégio e Curso AZ, afirma que havia também uma questão sobre revisionismo de termos racistas, com o contexto de um cântico da torcida do Fluminense direcionada à torcida do Flamengo, que falava de “mulambo imundo”.

A palavra mulambo é um termo de origem angolana, que significa farrapo, e costuma ser usada em sentido negativo para apontar uma pessoa mal arrumada. "O uso mais comum da expressão mulambo pode ser considerado racista já que ela foi bastante explorada tanto na escravidão quando no pós. O mais comum é usar esta palavra sempre sob a perspectiva que designa pessoas pretas, perspectiva de que essas pessoas não aparecem bem arrumadas", disse ao g1, em Minas Gerais, o doutor em linguística e autor do livro Racismo linguístico Gabriel Nascimento.