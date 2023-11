Jovem esquece de desativar alarme e é eliminado após celular tocar durante a prova do Enem 2023

Em Rio Branco, no Acre, um jovem de 20 anos que estava quase realizando a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023) foi eliminado porque esqueceu de desativar o despertador do celular e o aparelho tocou em sala de aula. Geovane do Nascimento Gomes contou ao portal G1 Acre que desligou o celular e o colocou dentro do porta objetos. Porém, o alarme estava ativado. “Aí ele pegou e ligou sozinho e acabou me eliminando”.

O incidente que levou à eliminação de Geovane ocorreu no momento em que o estudante completava o gabarito da prova. “Estava concluindo o meu gabarito e ia partir para a redação. Aí tocou no exato momento e foi isso”, relata o jovem, que tentava Enem pela primeira vez e saiu da sala acompanhado por uma fiscal.

Geovane Gomes quer fazer o curso de administração. "Agora é esperar ou tomar uma iniciativa privada e fazer uma particular, talvez", disse.