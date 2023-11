Enem 2023: grandes filas e engarrafamento marcam abertura dos portões em Belém

A partir das 11h deste domingo (5), as filas já eram grandes nas portas de locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Belém. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), no bairro do Marco, a emoção, o nervosismo e o entusiasmo tomaram conta dos candidatos. Vendedores de caneta e água estavam na porta para oferecer esses itens essenciais para a prova.

Quando estava faltando 5 minutos para a abertura dos portões, o engarrafamento e as filas também eram grandes em frente à Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (UFPA), na avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme. Os portões abriram meio-dia em ponto e a prova foi marcada para começar 13h30, seguindo até 19h.