pf prende colombiano com 3 kg de cocaína no aeroporto internacional de belém

A Polícia Federal prendeu um passageiro com cerca de 3kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Belém. O flagrante ocorreu no fim da noite de segunda-feira (26). O passageiro, um cidadão colombiano com voo para Portugal, foi abordado na sala de embarque pela equipe policial.

Ainda segundo a PF, ele havia despachado uma mala e uma mochila com fundos falsos e bolsas contendo cocaína em alto teor de pureza. Após o teste preliminar que indicou se tratar de droga, ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal no Pará, onde foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas. O colombiano, agora, está à disposição da Justiça Federal.

VEJA MAIS: