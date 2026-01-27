Capa Jornal Amazônia
PF prende colombiano com 3 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Belém

Ele ia viajar para Portugal e foi abordado na sala de embarque pela equipe policial

O Liberal
fonte

A Polícia Federal prendeu um colombiano com cerca de 3kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Belém (Foto: Divulgação | PF)

A Polícia Federal prendeu um passageiro com cerca de 3kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Belém. O flagrante ocorreu no fim da noite de segunda-feira (26). O passageiro, um cidadão colombiano com voo para Portugal, foi abordado na sala de embarque pela equipe policial.

Ainda segundo a PF, ele havia despachado uma mala e uma mochila com fundos falsos e bolsas contendo cocaína em alto teor de pureza. Após o teste preliminar que indicou se tratar de droga, ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal no Pará, onde foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas. O colombiano, agora, está à disposição da Justiça Federal.

