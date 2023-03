PF prende mulher com 12,4 kg de ‘supermaconha’ no Aeroporto Internacional de Belém

Uma mulher, não identificada, foi presa em flagrante por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Belém, no bairro de Val-de-Cans, na manhã desta sábado (4). A detenção da suspeita resultou de uma operação em conjunto entre a Polícia Federal e a Receita Federal. Com ela, foi encontrado cerca de 12,4 kg de supermaconha, conhecida como skunk.

VEJA MAIS

De acordo com a assessoria da Polícia Federal no Pará, a fiscalização percebeu a substância ilícita na mala despachada da passageira, que desembarcou vindo de Manaus (AM). As embalagens com skunk estavam em fronhas de travesseiro dentro da bagagem da suspeita.

Os agentes acreditam que a droga veio da capital amazonense, e a mulher presa em flagrante, seria responsável pela entrega em Belém.

Ela foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal, onde recebeu voz de prisão, após os peritos federais confirmarem a presença da substância ilícita. A mulher será apresentada à Justiça Federal, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.

Um inquérito será aberto para apurar quem seria o destinatário da droga.