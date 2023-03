Fiscalização apreende R$ 180 mil em droga na BR-316; quatro pessoas foram detidas

Uma fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com a apreensão de R$ 180 mil em droga e quatro pessoas detidas na rodovia BR-316, km 54, perímetro da cidade de Castanhal, no nordeste do estado. A ação foi realizada na noite de terça-feira (28).

Durante fiscalização de rotina em frente à Unidade Operacional da PRF, a equipe abordou um veículo Chevrolet/Spin, de cor bege, ocupado pelo condutor e três passageiros. Durante os questionamentos da equipe policial, o condutor apresentou respostas contraditórias e muito nervosismo.

Após buscas no interior do veículo, foram encontrados dois tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 1,5 kg da droga, avaliada no valor de R$ 180.000,00, além de uma placa de identificação veicular e R$ 850,00.

Questionado, o condutor não soube explicar a origem da droga e do dinheiro. Além disso, ele relatou, em um primeiro momento, que os passageiros eram seus vizinhos. No entanto, mudou a versão ao ser questionado sobre os nomes, alegando que não os conhecia e que estava realizando transporte pago, com destino ao município de Turiaçu, no Maranhão, por R$ 150,00. Os passageiros confirmaram a última versão do condutor.

Diante dos fatos, o condutor e os passageiros foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil (PC) em Castanhal, a fim de que todos os procedimentos cabíveis fossem tomados.